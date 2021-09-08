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< Hurda ve Hammadde

Çin’de yerel hurda fiyatları arttı, fiyat-karşı teklif farkı yüksek

Bu hafta Çinli üreticiler hurda alış fiyatlarını artırmaya devam etti. Yerel piyasada hurda bulunabilirliği az olduğundan, ...

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