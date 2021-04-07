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< Hurda ve Hammadde

Çin’de yerel hurda fiyatları 100 RMB/mt’dan fazla arttı, ithal fiyatlar da yükseldi

Çin yerel piyasasında kütük fiyatlarında büyük artışlar görülürken, uzun mamul piyasası da agresif bir şekilde yükseldi.

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