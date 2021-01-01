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< Hurda ve Hammadde

Çin’de yarın başlayacak tatil nedeniyle demir cevheri fiyatları arttı, Fortescue faaliyetlerine ara verdi

bugün itibarıyla, Çin’de ithal demir cevheri fiyatları günlük ve haftalık artış gösterdi.

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