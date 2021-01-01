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< Hurda ve Hammadde

Çin’de üretimin artması sonucunda Endonezya çıkışlı termal kömür fiyatları düştü

Endonezya Enerji ve Madeni Kaynaklar Bakanlığı, Ocak ayına yönelik termal kömür referans fiyatını 158,50$/mt olarak belirlediğini duyurdu.

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