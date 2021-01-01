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< Hurda ve Hammadde

Çin’de üretim kısıtlamaları hurda fiyatlarını baskı altında bıraktı

hurda tüketiminin azalması ve demir cevheri fiyatlarının düşmeye devam etmesi, bu hafta, Çin’de yerel hurda fiyatlarını olumsuz etkiledi.

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