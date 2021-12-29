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< Hurda ve Hammadde

Çin’de ithal ve yerel hurda fiyatları arasındaki fark azaldı

Son zamanlarda, Çin’de yerel ve ithal hurda fiyatları farklı seyirler izlerken, yakın gelecekte ithal hurda talebinin artabileceği belirtildi.

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