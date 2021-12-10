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< Hurda ve Hammadde

Çin’de ithal kömür fiyatları zayıf talep nedeniyle düştü

Avustralya’da son zamanlardaki yağışlardan kaynaklanabilecek arz sıkıntısı ihtimali tartışılsa da, Çin’de ithal kömüre ...

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