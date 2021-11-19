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Çin’de ithal koklaşabilir taş kömürü fiyatlarındaki hızlı düşüş, zayıf talep nedeniyle devam ediyor

19 Kasım tarihinde sona eren haftada, Çin’de ithal koklaşabilir taş kömürü fiyatları, keskin bir şekilde geriledi, bir hafta ...

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