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Çin’de ithal koklaşabilir taş kömürü fiyatlarındaki artış iyi talep sayesinde devam ediyor

13 Ağustos tarihinde sona eren haftada, Çin’de ithal sert koklaşabilir taş kömürü fiyatları arz sınırlı kalmaya devam ettiği için daha da arttı.

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