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Çin’de ithal koklaşabilir taş kömürü fiyatları zayıf talep nedeniyle hızlı bir şekilde düşmeye devam etti

3 Aralık tarihinde sona eren haftada, Çin’de ithal birinci kalite sert koklaşabilir taş kömürü ve sert koklaşabilir taş kömürü fiyatları daha da düştü

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