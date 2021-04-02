﻿
Türkçe
 |  Giriş 
< Hurda ve Hammadde

Çin’de ithal koklaşabilir taş kömürü fiyatları yatay seyretti, kok fiyatları daha da düştü

2 Nisan tarihinde sona eren haftada, Çin’de ithal birinci kalite sert koklaşabilir taş kömürü teklifleri geçtiğimiz haftaya kıyasla yatay seyretti.

Bu içeriğe sadece üyeler erişebilir. Ücretsiz denemek için formu doldurunuz.
Zaten üye misiniz? Giriş yapın

Ücretsiz Deneme Başvurusu

Kişisel verileriniz, Aydınlatma Metni kapsamında işlenmektedir. Hemen Başvur butonuna basarak
Ön Bilgilendirme Formu'nu ve Açık Rıza Beyanı'nı okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi onaylıyorsunuz.