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< Hurda ve Hammadde

Çin’de ithal koklaşabilir taş kömürü fiyatları yaklaşık 85$/mt yükseldi

17 Eylül tarihinde sona eren haftada Çin’de ithal birinci kalite sert koklaşabilir taş kömürü teklifleri, haftanın ortasında ...

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