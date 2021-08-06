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Çin’de ithal koklaşabilir taş kömürü fiyatları sınırlı arz nedeniyle arttı, ancak talep zayıf

6 Ağustos tarihinde sona eren haftada, Çin’de ithal birinci kalite koklaşabilir taş kömürü teklifleri sınırlı arz nedeniyle ...

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