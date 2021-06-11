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Çin’de ithal koklaşabilir taş kömürü fiyatları sınırlı alım nedeniyle yatay seyretti, Avustralya’nın fiyatları arttı

11 Haziran tarihinde sona eren haftada, Çin’de ithal sert koklaşabilir taş kömürü fiyatları sınırlı bir aralıkta dalgalandı.

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