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Çin’de ithal koklaşabilir taş kömürü fiyatları küçük değişiklikler gösterdi, kok piyasasının görünümü iyi

19 Şubat tarihinde sona eren haftada, Çin’de ithal birinci kalite sert koklaşabilir taş kömürü teklifleri küçük değişiklikler gösterdi.

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