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Çin’de ithal koklaşabilir taş kömürü fiyatları kok fiyatlarıyla birlikte keskin şekilde düştü

26 Kasım tarihinde sona eren haftada, Çin’de ithal koklaşabilir taş kömürü fiyatları, keskin düşüş gösterdi.

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