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Çin’de ithal koklaşabilir taş kömürü fiyatları kısıtlı arz ve artan kok fiyatları nedeniyle rekor kırdı

Bu hafta Çin’de ithal koklaşabilir taş kömürü fiyatları birinci kalite ürünlerde 20$/mt artarak rekor bir seviyeye ulaştı.

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