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Çin’de ithal koklaşabilir taş kömürü fiyatları kısıtlı arz nedeniyle yeniden arttı

Bu hafta Çin’de ithal sert koklaşabilir taş kömürü fiyatları, arz sıkıntısı devam ettiği ve yakın zamanda hafiflemesi ...

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