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Çin’de ithal koklaşabilir taş kömürü fiyatları kademeli şekilde arttı, Avustralya çıkışlı fiyatlar yükseldi

22 Ocak tarihinde sona eren haftada, Çin’de ithal birinci kalite sert koklaşabilir taş kömürü fiyatları arttı.

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