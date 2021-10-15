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< Hurda ve Hammadde

Çin’de ithal koklaşabilir taş kömürü fiyatları hafifçe yükseldi

15 Ekim’de sona eren haftada, Çin’e verilen koklaşabilir taş kömürü ithalat teklifleri, tatilin ardından stok alımı ihtiyacı ...

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