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Çin’de ithal koklaşabilir taş kömürü fiyatları güçlü kaldı, Avustralya çıkışlı teklifler serçe arttı

15 Ocak tarihinde sona eren haftada, Çin’e Kuzey Amerika ve Rusya’dan verilen ithalat teklifleri hafifçe arttı.

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