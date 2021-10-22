﻿
Türkçe
 | Giriş 
< Hurda ve Hammadde

Çin’de ithal koklaşabilir taş kömürü fiyatları, düşen vadeli fiyatlara rağmen yüksek seyretti

22 Ekim’de sona eren haftada, Çin’e verilen koklaşabilir taş kömürü ithalat teklifleri, kısıtlı arz nedeniyle sınırlı aralıkta ...

Bu içeriğe sadece üyeler erişebilir. Ücretsiz denemek için formu doldurunuz.
Zaten üye misiniz? Giriş yapın

Ücretsiz Deneme Başvurusu

Kişisel verileriniz, Aydınlatma Metni kapsamında işlenmektedir. Hemen Başvur butonuna basarak
Ön Bilgilendirme Formu'nu ve Açık Rıza Beyanı'nı okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi onaylıyorsunuz.