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Çin’de ithal koklaşabilir taş kömürü fiyatları arzın hafifçe artmasıyla birlikte düştü

Çin’de ithal koklaşabilir taş kömürü fiyatları sertçe düşerken, yerel kok fiyatlarında da sert düşüşler gözlendi.

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