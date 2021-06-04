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Çin’de ithal koklaşabilir taş kömürü fiyatları artsa da yerel kok fiyatları düştü

4 Haziran tarihinde sona eren haftada, Çin’de ithal sert koklaşabilir taş kömürü fiyatları, yerel kok fiyatlarındaki düşüşe rağmen yükseldi.

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