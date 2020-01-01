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Çin’de ithal koklaşabilir kömür piyasası görünümü olumlu

18 Aralık tarihinde sona eren haftada, Çin’de ithal birinci kalite sert koklaşabilir taş kömürü ve sert koklaşabilir taş kömürü fiyatları arttı.

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