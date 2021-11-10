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< Hurda ve Hammadde

Çin’de ithal hurda iç piyasaya kıyasla hala cazip değil

Çinli çelik üreticileri zararı dengelemek adına hurda alım fiyatlarını düşürmek için çok beklemedi.

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