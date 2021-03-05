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< Hurda ve Hammadde

Çin’de ithal hurda fiyatlarına yönelik beklentiler yerel çelik fiyatları düştüğü için geriledi

Çin’de ithal hurda fiyatları bu haftanın ortasında yapılan satışlarda halihazırda 510-515$/mt CFR ile zirve aralığına ulaştı.

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