﻿
Türkçe
 |  Giriş 
< Hurda ve Hammadde

Çin’de ithal hurda fiyatları şimdilik dibe vurmuş görünüyor

Jiangsu merkezli ve Çin’in en büyük özel çelik üreticisi Shagang Group’un 29 Ocak itibarıyla hurda alış fiyatlarını 30 RMB/mt (4,6$/mt) düşürdü.

Bu içeriğe sadece üyeler erişebilir. Ücretsiz denemek için formu doldurunuz.
Zaten üye misiniz? Giriş yapın

Ücretsiz Deneme Başvurusu

Kişisel verileriniz, Aydınlatma Metni kapsamında işlenmektedir. Hemen Başvur butonuna basarak
Ön Bilgilendirme Formu'nu ve Açık Rıza Beyanı'nı okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi onaylıyorsunuz.