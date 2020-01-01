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< Hurda ve Hammadde

Çin’de ithal hurda fiyatları daha da arttı, görünüm olumlu

Japonya’dan verilen hurda teklifleri geçen haftanın başından bu yana gözle görülür biçimde arttı.

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