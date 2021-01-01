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< Hurda ve Hammadde

Çin’de ithal hurda alımı azalıyor, yerel hurda daha cazip

Çelik piyasasındaki düşüş beklentilerinin artmasıyla Çinli çelik üreticileri, hurda alım fiyatlarını daha da aşağı çekti. ...

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