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< Hurda ve Hammadde

Çin’de ithal cevher fiyatları 90$/mt CFR’ın altını gördükten sonra tekrar yükseldi

Çin’de ithal demir cevheri fiyatları düne kıyasla artış gösterse de hammadde talebinin düşük seyretmesi sonucunda düşük seviyelerde yer aldı.

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