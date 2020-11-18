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Çin’de inşaat demirindeki artışların ardından demir cevheri fiyatları haftalık bazda arttı, düne kıyasla düştü

Çin’de demir cevheri fiyatları 11 Kasım’da kaydedilene kıyasla hafifçe düştü.

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