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< Hurda ve Hammadde

Çin’de hurda talebi artmaya başlayacağı için fiyatlar yükselecek

Bu haftanın başında, Çin’de kütük fiyatları önemli oranda düşerek nihai mamul ve hurda fiyatlarını olumsuz etkiledi.

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