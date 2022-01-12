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< Hurda ve Hammadde

Çin’de hurda talebi artışa geçti, fakat fiyatlar ile karşı teklifler arasındaki fark devam ediyor

inli çelik üreticileri, hammaddeyi güvence altına almak amacıyla hurda alım fiyatlarını yükseltti.

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