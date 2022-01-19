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< Hurda ve Hammadde

Çin’de hurda fiyatları yatay seyrediyor, ithalat teklifleri cazip değil

Geçtiğimiz bir haftalık süre içerisinde, Çin’de yerel hurda fiyatları kısıtlı bir aralıkta dalgalı seyir izledi.

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