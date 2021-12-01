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< Hurda ve Hammadde

Çin’de hurda fiyatları güçlendi, ancak ithalat hala cazip değil

Vadeli çelik fiyatlarında kaydedilen iyileşmeden kaynaklanan toparlanma sinyalleri Çin’de yerel hurda fiyatlarını destekledi. ...

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