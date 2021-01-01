﻿
Türkçe
 | Giriş 
<

Çin’de hurda fiyatları daha da düştü, ithalat halen durgun

Piyasa oyuncularının olumsuz beklentileri, Çin hurda piyasası üzerinde baskı kurmaya devam etti.

Bu içeriğe sadece üyeler erişebilir. Ücretsiz denemek için formu doldurunuz.
Zaten üye misiniz? Giriş yapın

Ücretsiz Deneme Başvurusu

Kişisel verileriniz, Aydınlatma Metni kapsamında işlenmektedir. Hemen Başvur butonuna basarak
Ön Bilgilendirme Formu'nu ve Açık Rıza Beyanı'nı okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi onaylıyorsunuz.