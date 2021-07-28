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< Hurda ve Hammadde

Çin’de hurda fiyatları azalan talebin etkisiyle düştü

Çinli otoritelerin ham çelik üretimine getirdiği kısıtlamalar sonucu, ülkede hurda talebi zayıflamaya devam etti ve bu da ...

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