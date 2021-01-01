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< Hurda ve Hammadde

Çin’de demir cevheri fiyatları bu hafta artsa da düne kıyasla düşüşe geçti

Bugün itibarıyla, Çin’de ithal demir cevheri fiyatları, düne kıyasla hafifçe düştü.

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