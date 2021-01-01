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Çin’de Brezilya çıkışlı pik demir bağlantısının düşük seviyeden gerçekleştirilmesi beklentilerin olumsuz olduğunu kanıtlıyor

pik demir tedarikçileri, müşterilerin verdiği düşük karşı teklifleri kabul etmeye devam etti.

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