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Çin’de birinci kalite koklaşabilir taş kömürü fiyatları Avustralya çıkışlı kömür yasağı nedeniyle daha da yükseldi

13 Kasım tarihinde sona eren haftada, Çin’de ithal birinci kalite sert koklaşabilir taş kömürü fiyatları keskin bir şekilde arttı.

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