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Çin’de birinci kalite koklaşabilir taş kömürü fiyatları arz sıkıntısı nedeniyle 400$/mt CFR’ı geçti

27 Ağustos tarihinde sona eren haftada, Çin’de ithal sert koklaşabilir taş kömürü fiyatları şimdiye kadar kaydedilen en yüksek seviyeye çıktı.

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