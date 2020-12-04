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Çin’de Avustralya dışından verilen koklaşabilir taş kömürü fiyatları neredeyse sabit kaldı

Çin’de ithal birinci kalite sert koklaşabilir taş kömürü fiyatları hafifçe arttı ve sert koklaşabilir taş kömürü fiyatları sabit kaldı.

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