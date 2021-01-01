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Çin yerel piyasalarında ferrosilikon fiyatları - 35. Hafta



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Günlük Çelik Fiyatları
Ürün Haftalık Değişim (%)
Demir cevheri - 62% Fe, CFR Çin, $/mt -7,72
Hurda - HMS I/II 80:20, CFR Türkiye, $/mt 0
Kütük - CFR Türkiye, $/mt -0,78
İnşaat demiri - FOB Türkiye, $/mt 0
İnşaat demiri - Depo çıkışı Türkiye, TL/mt -2,41
Sıcak rulo - CFR Türkiye, $/mt -1,62
Kaplamalı - Boyalı Rulo, Fabrika çıkışı Türkiye, $/mt -2,86
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Haftalık Çelik Fiyatları
Ürün Haftalık Değişim (%)
Demir cevheri (% 62) CFR Çin 10,82
Hurda HMS I/II 80:20 CFR Türkiye 0
Kütük FOB Çin 0
İnşaat demiri FOB Türkiye -0,36
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Orbis Çelik Endeksi
  Haftalık Değişim (%)
Türkiye inşaat demiri endeksi -1,12
Türkiye hurda endeksi 0,17
Karadeniz sıcak rulo sac ihracat endeksi -1,04
ABD Doğu Limanı HMS I/II hurda ihracat endeksi 0
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İstatistikler
TÜRKİYE Sıcak Haddelenmiş Rulo İthalat Ocak - Temmuz 2021 / mton
Rusya 1.268.546
Ukrayna 655.399
Hi̇ndi̇stan 317.692
Japonya 266.558
Fransa 152.826
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