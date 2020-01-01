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< Hurda ve Hammadde

Çin yerel hurda piyasasında yükseliş eğilimi başladı, ithal fiyatlar biraz daha yükseldi

Çin Yeni Yılı tatilinin ardından Çinli çelik üreticilerinin hurda alımlarına kademeli olarak yeniden başlaması, hurda fiyatlarını olumlu etkiledi.

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