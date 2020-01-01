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< Hurda ve Hammadde

Çin yerel hurda fiyatlarında düşüş eğilimi devam ediyor, ithalat teklifi-karşı teklif fiyat farkı açıldı

Tangshan’da bu yılın sonuna kadar sürecek üretim kısıtlamaları bilgisi, hurda fiyatlarını olumsuz etkiledi.

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