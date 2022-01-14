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Çin spot piyasasında koklaşabilir taş kömürü teklifleri vadeli fiyatların düşmesine rağmen güçlü

Çin’de vadeli koklaşabilir taş kömürü ve kok kömürü fiyatlarında talepteki belirsizlik nedeniyle art arda ikinci günde ...

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