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< Hurda ve Hammadde

Çin pik demir alımlarına yeniden başladı, ancak fiyat ve karşı teklif arasındaki dengesizlik sürüyor

Çinli çelik üreticileri pik demir alımlarına yeniden başladı.

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