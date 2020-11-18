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Çin koklaşabilir taş kömürü alımlarını daha yüksek fiyatlarla başka ülkelerden yapıyor

Çin’de Avustralya’dan ithal birinci kalite sert koklaşabilir taş kömürü fiyatları sert bir şekilde düştü.

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