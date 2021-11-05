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Çin ithal koklaşabilir taş kömürü piyasasının görünümü olumsuz, yerel kok fiyatları düştü

5 Kasım’da sona eren haftada, Çin’e verilen koklaşabilir taş kömürü ithalat teklifleri, zayıf talep nedeniyle düşerken, yerel ...

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